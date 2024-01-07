7 привычек советских дедушек, которые до сих пор воспитывают сильных внуков Роль старшего поколения в воспитании внуков в СССР была неоценима. Но из-за трудной жизни, войны, ранений и, чего греха таить, вредных привычек дедушек в СССР было очень мало. Тем ценнее они были. 6 января, 21:42 Дедушка мог совершенно спокойно заменить внукам отца. ТАСС / Пётр Носов

Починить мопед или мотоцикл

Только дед мог рассказать, каково оно было — в окопах Сталинграда. Фото © ТАСС / Николай Кузнецов

Дедушка мог сделать то, в чём бабушки были традиционно слабы. Например, он мог помочь внуку с ремонтом самоката, велосипеда, мопеда и даже мотоцикла. Дело в том, что почти все автомобилисты и мотоциклисты в СССР занимались обслуживанием своих железных коней сами, а не прибегали к помощи автосервисов. Это было дорого, да и не нужно — большинство техники можно было отремонтировать в гараже. Поэтому дед мог помочь внуку отрегулировать карбюраторы, заклеить шину, выявить неисправность техники, а иногда от щедроты души даже подарить свою — какой-нибудь трофейный мотоцикл.

Рассказать о войне

Почитать книжку на ночь могла и мама, бабушка могла рассказать малышу русскую народную сказку, но только дед был способен поведать, каково оно было — в окопах Сталинграда в конце 1942 года, или о том, как брали Вену или Берлин.

Патриотическое воспитание школьников в СССР почти целиком ложилось на плечи стариков-ветеранов. Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Вообще, патриотическое воспитание школьников в СССР почти целиком ложилось на плечи стариков-ветеранов. Их рассказы внуки потом пересказывали сверстникам, их увешанные орденами и медалями кители внушали трепет и уважение. Можно было "заиграть" отцовскую медаль, но потерять награду деда было невозможно, недопустимо. Всыпать ремнём могли оба — и дед, и отец.

Заменить отца

Дедушка мог научить забивать молотком гвозди, вырезать из сосновой коры кораблик весной, показать, как сколотить скворечник. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Если дочь рано овдовела, советский дедушка мог совершенно спокойно заменить внукам — особенно мужского пола — отца. То есть научить забивать молотком гвозди, вырезать из сосновой коры кораблик весной, показать, как сколотить скворечник. А так же научить ездить на велосипеде и давать отпор хулиганам после школы. А ещё дед мог тайком от матери давать деньги на бензин, когда в гараже появится латаный-перелатаный мопед "Карпаты".

Познакомить с традициями семьи и народа

Дед знакомил внуков с обычаями своего народа, если речь шла о других национальностях СССР. Фото © ТАСС / Роман Подэрни, Владимир Яцин

Именно дед чаще всего брал на себя функцию передачи внукам традиций семьи, рассказывал о предках, прабабках и прадедах, о чести и достоинстве русского человека, учил петь народные песни и сам пел частушки — не всегда, правда, литературные. Именно дед знакомил внуков с обычаями своего народа, если речь шла о других национальностях СССР.

До сих пор более 84% дедов лучше всего в семье знают фольклор, национальный язык и основы вероисповедания. Именно они собирают библиотеки на родном языке, сохраняют его, учат ему внуков и занимаются различными мужскими национальными промыслами: от ювелирки до кожевенного или бочарного дела. Именно деды знакомят внуков с национальной мужской одеждой и традиционным укладом жизни. Они в течение всей жизни поддерживают связь с другими членами семьи. Трудно переоценить их вклад в сохранение национальных особенностей разных народов.

Рассудить конфликт с родителями

Именно дедушки становились судьями высшей инстанции и могли решить, кто прав, а кто виноват в конфликте молодых поколений. Фото © ТАСС / Альфред Церлюкевич

Наконец, именно деды могли быть арбитрами во время конфликтов между детьми и внуками. Бабушки тоже пользовались уважением, но авторитет деда был в семье вне конкуренции — он мог и отцу ложкой по лбу дать. Поэтому именно дедушки становились судьями высшей инстанции и могли решить, кто прав, а кто виноват в конфликте молодых поколений. Все вопросы решались, как правило, радикально. Не хочет учиться в институте? Пусть идёт на завод в подмастерья. Хочет идти в армию? Пусть идёт — научится жизни. Хочет жениться? Хорошее дело, я тоже в 17 женился. И попробуй с таким поспорь.

Поддержать рублём

Именно дед мог стать для внука источником денежной помощи в случае непредвиденной ситуации. Фото © ТАСС / Игорь Бруй, Л. Самсонов

СССР был страной патриархальной — мужчины в ней зарабатывали намного больше женщин, поэтому именно дед мог стать для внука источником денежной помощи в случае непредвиденной ситуации. Мог помочь рублём, связями, советом. Мог отдать свой гараж под первую машину внука или предоставить дачу под проведение неформального вечера выпускников. Но конечно, происходило это всё лишь в том случае, если отношения между поколениями были хорошими.

Рассказать правду о стране

В середине XX века именно дедушки рассказывали о том, как жилось до революции, а в конце века — о том, как жилось при Сталине. Фото © ТАСС

Ну и конечно, именно дед мог рассказать правду о стране, даже если она расходилась с тем, что писали в школьных учебниках. В середине XX века именно дедушки рассказывали о том, как жилось до революции, а в конце века — о том, как жилось при Сталине. Некоторые даже после сталинских лагерей остались несгибаемыми сталинистами. Благодаря этому у подрастающего поколения возникала несколько иная перспектива, отличающаяся от советских учебников, ориентированных на "линию партии". Кстати, очень жаль, что многие из советских дедов так и не написали мемуаров.

Авторы Александр Лаврентьев