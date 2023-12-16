7 привычек советских бабушек и дедушек, которые позволяли вырастить умных внуков Оглавление Приучали внуков к дисциплине Заставляли трудиться Учили чистописанию Внушали уважение к старшим Заставляли решать свои проблемы самостоятельно Знакомили с народной мудростью и историей семьи Знакомили с профессиями Какие секреты знали старшие поколения в Советском Союзе, чтобы воспитывать успешных, самостоятельных и умных внуков. 419086 419086 Привычки советских бабушек и дедушек, которые позволяли вырастить умных внуков. Обложка © ТАСС / Виктор Садчиков

Во времена СССР семьи включали в себя несколько поколений. Родители были на работе, поэтому часто внуков воспитывали бабушки и дедушки. И прекрасно с этим справлялись, ведь, по признаю современных психологов, именно со старшим поколением дети чувствуют себя более комфортно и больше ему доверяют. Поэтому этапы их взросления под контролем дедушек и бабушек проходят легче.

Приучали внуков к дисциплине

Старшее поколение знало: ключом к успеху является дисциплина. Главным её проявлением в детском возрасте был режим. Отбой в десять вечера, подъём в шесть утра, школа, секции, прогулки и домашнее задание — всё по расписанию. По Сети ходит байка, которая очень точно описывает этот момент. Двое внуков приезжают в деревню к бабушке и дедушке.

Пока их воспитанием занимается бабуля, они спят до одиннадцати и гуляют, когда хотят, но едва дома появляется дед, как режим тут же восстанавливается. В восемь — завтрак, в час — обед, в шесть — ужин. Кто проспал, прогулял или опоздал, тот сидит голодным. Кто не работает, тот сидит голодным. Уже через сутки голодные пацаны всё осознали и стали придерживаться правил: приходили вовремя и ели что дадут. Всё как в жизни.

Заставляли трудиться

Дети в СССР помогали взрослым по хозяйству. Фото © ТАСС / Владимир Зинин

Старшее поколение, которое вынесло на себе самые тяжёлые годы истории СССР, знало: не потопаешь — не полопаешь. Нет, они не прививали внукам пресловутую "любовь к труду", они прививали привычку к нему, что было намного важнее. Им уже открылся тот факт, что способности или даже талант — ещё не всё. Главное — целеустремлённость, способность работать не покладая рук, и лишь тогда чего-то достигнешь. Поэтому внуков заставляли полоть грядки, таскать воду для полива, рыбачить, чтобы накормить кота, а то и всю семью, мыть полы, чистить картошку, кормить птицу в деревне. Одновременно с этим учили не унывать и смотреть на жизнь с оптимизмом.

Учили чистописанию

Твёрдая рука нужна была каждому советскому гражданину, будь то боец-снайпер или швея-мотористка. Поэтому именно бабушки с дедушками часто взваливали на себя контроль за выполнением уроков по чистописанию — теперь это уже почти совершенно забытый предмет, на котором дети учились каллиграфическому почерку.

Уже тогда считалось, что мелкая моторика пальцев развивает мозг, способствует развитию речи и абстрактного мышления. В Азии до сих пор каллиграфия в почёте, и смотрите, насколько они нас опередили в технологиях. Каллиграфия в прошлом была гораздо более сложной, ведь писали чернилами с помощью перьевых ручек. Можно было запросто поставить кляксу в тетради. Тогда тетрадь летела в мусорную корзину — и всё приходилось начинать сначала. Терпенье и труд всё перетрут.

Внушали уважение к старшим

Советский ребёнок сызмальства встраивался в иерархию старшинства. Фото © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Советский ребёнок сызмальства встраивался в иерархию старшинства. Он должен был помогать маленьким, защищать слабых и уважать старших — в первую очередь родителей и учителей. "Какие же вы непутёвые!" — уже в 1970-х годах внушали бабушки внукам, — как вам не стыдно: вы только что не поздоровались с учителем! В наше время это было невозможно. Учителя замечали издалека, прекращали все игры, затихали, приводили в порядок одежду, учтиво с ним здоровались и потом ещё ждали, когда отойдёт".

Быть может, именно из-за этого воспитания молодые люди в СССР после окончания училищ и вузов не теряли десятилетия, рефлексируя на тему "кто я и где моё место в жизни", а спокойно устраивались на заводы, фабрики, в НИИ и работали там десятилетиями. И в зависимости от способностей делали карьеру.

Заставляли решать свои проблемы самостоятельно

Если советские родители старались чаще вмешиваться в жизнь ребёнка и помогать ему, прародители частенько предоставляли внуку самому разруливать сложные ситуации.

Например, если родители из-за конфликтов в школе старались привлечь к решению проблемы завучей, учителей и родителей других детей, а то и вовсе перевести ребёнка в другое образовательное учреждение, то дедушки настаивали на том, что ребёнок должен сам решить свои проблемы: хитростью, силой и даже кулаком. И пока окончившие вузы мама и папа уверяли дитё, что драться нельзя и что интеллигентные люди так себя не ведут, дед ставил внуку удар и учил, куда бить. Иногда это помогало гораздо быстрее родительских разборок.

Знакомили с народной мудростью и историей семьи

Что для внуков означали совместные занятия с бабушками. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Рассказывая об истории семьи и о своей молодости, бабушки и дедушки, сами того не осознавая, вписывали ребёнка в историю рода и в историю страны, помогая ему ещё в детстве найти нравственную опору и понять, кто он такой на самом деле. Именно прародители становились носителями традиционных ценностей семьи, носителями национального языка, фольклора, обычаев и веры в Бога. Они поддерживали отношения со всей роднёй и знакомили внуков с огромным семейным кругом, показывая старые фотографии и документы и объясняя, как всё было на самом деле. Таким образом они способствовали становлению внуков ещё в детском и подростковом возрасте.

Знакомили с профессиями

Свою роль прародители играли и в профессиональном выборе внуков. Дети видели, кем работают их родители и чем занимаются бабушки с дедушками. Сравнивая образование, уровень зарплаты и условия труда, им было легче сделать правильный выбор в пользу высшего образования и карьеры.

Авторы Александр Лаврентьев