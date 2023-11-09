Теперь понятно, зачем в СССР массово производили забор с "ромбиками"
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Легендарный железобетонный забор с незамысловатым "рисунком" — советская визитная карточка! Ограждение до сих пор мелькает в российских городах, однако мало кто знает, почему он такой. А мы сейчас расскажем.
В Советском Союзе практически всё — от зданий до заборов — было стандартизировано, поэтому сооружения можно было встретить во всех частях страны. Самым популярным ограждением в СССР был бетонный забор с "ромбиками". Почему не квадратики, кружки или загогулины? Мы узнали специально для вас!
Как в СССР появился забор с "ромбиками"
Почему в СССР был так популярен бетонный забор с "ромбиками"? Фото © Getty Images / Олег Копьёв
Советский бетонный забор с "ромбиками" носил официальное название "Плита ограждения – 2". Его по просьбе чиновников разработал главный архитектор "Мосгорстройматериалов" Борис Лахман в 1970-х годах. Впервые это ограждение представили в 1974 году на ВДНХ. Тогда Лахман получил за разработку бронзовую медаль и денежную премию.
Какие тогда были требования у государства к заборам
Перед архитектором стояла задача придумать такую конструкцию ограждения, которая была бы одновременно относительно красивой, дешёвой и надёжной. А если подробно описать задачи забора, то они выглядели бы примерно так:
- Монолитное ограждение (чтобы обеспечить непроглядность для стратегических объектов, в числе которых были воинские части).
- Со звукоизолирующими свойствами (чтобы уменьшить шум для окружающего населения от ограждённых данным забором промышленных объектов, так как заводы и фабрики ранее преимущественно соседствовали со спальными районами в крупных городах).
- Секционная установка (чтобы была возможность заменить разрушенную или повреждённую секцию без необходимости демонтировать весь забор).
- Можно использовать без покраски (для минимизации производственных затрат).
Для чего они вообще нужны
Такое заграждение предназначалось для охраны предприятий, воинских частей, железнодорожных станций, тюрем, школ, детских садов, спортивных стадионов, парков и других значимых объектов.
Остаётся вполне логичный вопрос: зачем на заборе ромбы?
Дизайн советских бетонных заборов с "ромбиками" был выбран не просто так. Рисунок выполнял целых четыре задачи. Фото © Shutterstock
В целом это произошло случайно. Изначально планировалось создать забор с имитацией кирпичной кладки, но комиссия выбрала совершенно другой вариант — с ромбом.
Дизайн выбран неслучайно. Технические выступы выполняют следующие четыре задачи:
- Обеспечение дополнительной механической устойчивости — работают как усиленные рёбра жёсткости.
- Рассеивание отражающих звуковых волн: звукоизоляция и шумоизоляционный барьер.
- Обеспечение "игры теней", что нивелировало визуальную монотонность дизайна.
- Самоочистка под проливным дождём — конусообразные выступы "разбивали" капли на мелкодисперсионные, которые и вымывали все загрязнения, запылённость.
При такой конструкции действующие ЖБИ-заводы могли начать производство плит без модернизации производственных мощностей. Собственно, уже через полтора года после утверждения проекта его выпускали примерно на 70% действующих ЖБИ-производств.
И это не единственная загадка времён СССР, которую мы разгадали. Ранее Лайф рассказывал: почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет и зачем было нужно окно из ванной в кухню.
Getty Images / Dmytro Falkovskyi