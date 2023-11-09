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Опубликовано 9 ноября 2023, 15:00
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Теперь понятно, зачем в СССР массово производили забор с "ромбиками"

Оглавление
Как в СССР появился забор с "ромбиками"
Какие тогда были требования у государства к заборам
Для чего они вообще нужны
Остаётся вполне логичный вопрос: зачем на заборе ромбы?

Легендарный железобетонный забор с незамысловатым "рисунком" — советская визитная карточка! Ограждение до сих пор мелькает в российских городах, однако мало кто знает, почему он такой. А мы сейчас расскажем.

В Советском Союзе практически всё — от зданий до заборов — было стандартизировано, поэтому сооружения можно было встретить во всех частях страны. Самым популярным ограждением в СССР был бетонный забор с "ромбиками". Почему не квадратики, кружки или загогулины? Мы узнали специально для вас!

Как в СССР появился забор с "ромбиками"

Почему в СССР был так популярен бетонный забор с "ромбиками"? Фото © Getty Images / Олег Копьёв

Почему в СССР был так популярен бетонный забор с "ромбиками"? Фото © Getty Images / Олег Копьёв

Советский бетонный забор с "ромбиками" носил официальное название "Плита ограждения – 2". Его по просьбе чиновников разработал главный архитектор "Мосгорстройматериалов" Борис Лахман в 1970-х годах. Впервые это ограждение представили в 1974 году на ВДНХ. Тогда Лахман получил за разработку бронзовую медаль и денежную премию.

Какие тогда были требования у государства к заборам

Перед архитектором стояла задача придумать такую конструкцию ограждения, которая была бы одновременно относительно красивой, дешёвой и надёжной. А если подробно описать задачи забора, то они выглядели бы примерно так:

  • Монолитное ограждение (чтобы обеспечить непроглядность для стратегических объектов, в числе которых были воинские части).
  • Со звукоизолирующими свойствами (чтобы уменьшить шум для окружающего населения от ограждённых данным забором промышленных объектов, так как заводы и фабрики ранее преимущественно соседствовали со спальными районами в крупных городах).
  • Секционная установка (чтобы была возможность заменить разрушенную или повреждённую секцию без необходимости демонтировать весь забор).
  • Можно использовать без покраски (для минимизации производственных затрат).

Для чего они вообще нужны

Такое заграждение предназначалось для охраны предприятий, воинских частей, железнодорожных станций, тюрем, школ, детских садов, спортивных стадионов, парков и других значимых объектов.

Остаётся вполне логичный вопрос: зачем на заборе ромбы?

Дизайн советских бетонных заборов с "ромбиками" был выбран не просто так. Рисунок выполнял целых четыре задачи. Фото © Shutterstock

Дизайн советских бетонных заборов с "ромбиками" был выбран не просто так. Рисунок выполнял целых четыре задачи. Фото © Shutterstock

В целом это произошло случайно. Изначально планировалось создать забор с имитацией кирпичной кладки, но комиссия выбрала совершенно другой вариант — с ромбом.

Дизайн выбран неслучайно. Технические выступы выполняют следующие четыре задачи:

  1. Обеспечение дополнительной механической устойчивости — работают как усиленные рёбра жёсткости.
  2. Рассеивание отражающих звуковых волн: звукоизоляция и шумоизоляционный барьер.
  3. Обеспечение "игры теней", что нивелировало визуальную монотонность дизайна.
  4. Самоочистка под проливным дождём — конусообразные выступы "разбивали" капли на мелкодисперсионные, которые и вымывали все загрязнения, запылённость.

При такой конструкции действующие ЖБИ-заводы могли начать производство плит без модернизации производственных мощностей. Собственно, уже через полтора года после утверждения проекта его выпускали примерно на 70% действующих ЖБИ-производств.

И это не единственная загадка времён СССР, которую мы разгадали. Ранее Лайф рассказывал: почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет и зачем было нужно окно из ванной в кухню.

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Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Виктория Дитрих
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