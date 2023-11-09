Теперь понятно, зачем в СССР массово производили забор с "ромбиками"

В Советском Союзе практически всё — от зданий до заборов — было стандартизировано, поэтому сооружения можно было встретить во всех частях страны. Самым популярным ограждением в СССР был бетонный забор с "ромбиками". Почему не квадратики, кружки или загогулины? Мы узнали специально для вас!

Как в СССР появился забор с "ромбиками"

Почему в СССР был так популярен бетонный забор с "ромбиками"? Фото © Getty Images / Олег Копьёв

Советский бетонный забор с "ромбиками" носил официальное название "Плита ограждения – 2". Его по просьбе чиновников разработал главный архитектор "Мосгорстройматериалов" Борис Лахман в 1970-х годах. Впервые это ограждение представили в 1974 году на ВДНХ. Тогда Лахман получил за разработку бронзовую медаль и денежную премию.

Какие тогда были требования у государства к заборам

Перед архитектором стояла задача придумать такую конструкцию ограждения, которая была бы одновременно относительно красивой, дешёвой и надёжной. А если подробно описать задачи забора, то они выглядели бы примерно так:

Монолитное ограждение (чтобы обеспечить непроглядность для стратегических объектов, в числе которых были воинские части).

Со звукоизолирующими свойствами (чтобы уменьшить шум для окружающего населения от ограждённых данным забором промышленных объектов, так как заводы и фабрики ранее преимущественно соседствовали со спальными районами в крупных городах).

Секционная установка (чтобы была возможность заменить разрушенную или повреждённую секцию без необходимости демонтировать весь забор).

Можно использовать без покраски (для минимизации производственных затрат).

Для чего они вообще нужны

Такое заграждение предназначалось для охраны предприятий, воинских частей, железнодорожных станций, тюрем, школ, детских садов, спортивных стадионов, парков и других значимых объектов.

Остаётся вполне логичный вопрос: зачем на заборе ромбы?

Дизайн советских бетонных заборов с "ромбиками" был выбран не просто так. Рисунок выполнял целых четыре задачи. Фото © Shutterstock

В целом это произошло случайно. Изначально планировалось создать забор с имитацией кирпичной кладки, но комиссия выбрала совершенно другой вариант — с ромбом.

Дизайн выбран неслучайно. Технические выступы выполняют следующие четыре задачи: Обеспечение дополнительной механической устойчивости — работают как усиленные рёбра жёсткости. Рассеивание отражающих звуковых волн: звукоизоляция и шумоизоляционный барьер. Обеспечение "игры теней", что нивелировало визуальную монотонность дизайна. Самоочистка под проливным дождём — конусообразные выступы "разбивали" капли на мелкодисперсионные, которые и вымывали все загрязнения, запылённость.