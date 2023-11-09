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9 ноября, 14:31

Беременные женщины больше не смогут делать аборты в частных клиниках Крыма

Минздрав Крыма: Частные клиники добровольно отказались от проведения абортов

В Крыму частные клиники добровольно отказались проводить аборты. Об этом сообщил министр здравоохранения полуострова Константин Скорупский.

"Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своём добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности", — указал он.

Теперь, по словам спикера, искусственное прерывание беременности в республике будет проводиться только в государственных клиниках. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в Крыму. Женщина, которая решила сделать аборт в государственном учреждении, сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности на консультации с психологом. Там же ей расскажут о мерах поддержки семей с детьми, пояснил Скорупский.

Путин назвал острой проблему абортов в России и порассуждал, как её решать

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А ранее Лайф рассказывал, что в августе 2023 года Мордовия стала первым регионом РФ, где утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичный закон приняли и в Тверской области.

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Дарья Нарыкова
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