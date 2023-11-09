Беременные женщины больше не смогут делать аборты в частных клиниках Крыма

В Крыму частные клиники добровольно отказались проводить аборты. Об этом сообщил министр здравоохранения полуострова Константин Скорупский.

"Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своём добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности", — указал он.

Теперь, по словам спикера, искусственное прерывание беременности в республике будет проводиться только в государственных клиниках. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в Крыму. Женщина, которая решила сделать аборт в государственном учреждении, сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности на консультации с психологом. Там же ей расскажут о мерах поддержки семей с детьми, пояснил Скорупский.