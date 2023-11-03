Путин назвал острой проблему абортов в России и порассуждал, как её решать

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ подчеркнул, что проблема абортов в стране является достаточно острой. Глава государства задался вопросом, как её решать, и привёл возможные варианты.

"Что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья", — стал перечислять российский лидер. В этот момент его речь прервали аплодисменты.

Путин добавил, что решить проблему также позволит материальная помощь студенческим семьям. Президент подчеркнул, что в России существует много направлений по поддержке материнства.

"У нас в 1943 году был такой же провал в демографии по рождаемости, как в 1991-м, количество рождённых у нас было, что в 1943-м, что в 1991-м. Так население страны восприняло распад Советского Союза — горизонт планирования семьи сразу уменьшился", — напомнил президент.

Также глава государства усомнился в необходимости создания отдельной стратегии демографической безопасности. Путин пояснил, что погружать всё в Совбез не надо — социальным блоком занимается кабмин. Кроме того, он подчеркнул, что за последнее время российские власти много сделали для поддержки семей с детьми.