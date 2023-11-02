Милонов поспорил об абортах с девушками – ведущими шоу "Дайте сказать"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поспорил с девушками-ведущими об абортах. По его словам, нежелательная беременность, трудная жизненная ситуация, финансовые и ментальные проблемы у женщины не могут быть основанием для совершения аборта. Нежелание беременной женщины рожать не имеет никакого отношения к ребёнку, считает парламентарий.

Виталий Милонов назвал аборт убийством и заявил, что нежелательная беременность не может быть поводом для его совершения. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Жизнь начинается с момента зачатия. Это медицинский факт. Здесь нет даже предмета для спора. После зачатия, после образования вот этого божественного чуда, образования новой жизни, этот ребёнок, если его не убить, он будет развиваться и развиваться, появится на свет, будет радовать маму, станет кем-то, человеком станет. Понимаете, он человек. И аборт — это убийство этого человека", — сказал Милонов.

В ответ на это ведущие шоу предложили депутату ввести ответственность для отцов, которые бросают беременных женщин, отказываются им помогать и не платят алименты. Что нередко и служит причиной прерывания беременности. Парламентарий заявил, что подобные люди — не мужчины, а "собаки какие-то". Депутат настаивает на том, что человеческая жизнь — это высшая ценность, а каждый аборт является убийством. Причин, по которым женщины могут его делать, всегда будет масса, указал Милонов.

Полный выпуск шоу с Виталием Милоновым смотрите здесь.