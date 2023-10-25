Россиянки скупили рекордное количество противозачаточных после приказа Минздрава

В России женщины закупаются противозачаточными таблетками, опасаясь, что они исчезнут из аптечных продаж, так как препараты поставляются из-за рубежа. Об этом НСН рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

"Мы зависим от импорта — в том числе от Европы. Поэтому это тоже могло сыграть роль. Я помню, что весной в 2022 году был ажиотажный спрос, потому что женщины, которые долгие годы используют один и тот же препарат, очень встревожились. Все думали, что какие-то препараты могут исчезнуть", — поделилась она.

По её мнению, нужно наладить в России собственное производство противозачаточных таблеток и внутриматочных спиралей, тем более что спрос растёт. Ерофеева напомнила, что недавно Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности, поэтому женщины решили подстраховаться и закупить впрок противозачаточных таблеток, чтобы в дальнейшем не потребовался аборт.

Согласно подсчётам аналитиков, за девять месяцев в стране продано пероральных контрацептивов на сумму более чем 20,7 миллиарда рублей. Это максимум за последние годы.