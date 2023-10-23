Главный внештатный инфекционист Минздрава высказался о судьбе "Спутника V"

Обновлённая вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 23 октября, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, с правовой точки зрения Национальный исследовательский центр имени Гамалеи может начать производство препарата уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований выпустить его в оборот.

"Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот", — приводит слова профессора Чуланова ТАСС.