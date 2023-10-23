Главный внештатный инфекционист Минздрава высказался о судьбе "Спутника V"
Профессор Чуланов: Эффективность обновлённого "Спутника V" будет подтверждена
Обновлённая вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 23 октября, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, с правовой точки зрения Национальный исследовательский центр имени Гамалеи может начать производство препарата уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований выпустить его в оборот.
"Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот", — приводит слова профессора Чуланова ТАСС.
Ранее академик РАН, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привычная вакцина "Спутник V" совсем перестала защищать организм от инфицирования. Антигенный состав препарата стоило менять ещё летом прошлого года. Теперь же ждать обновлённый "Спутник" стоит не раньше марта 2024-го. Кроме того, в Москве уже начались исследования двух видов вакцин против нового штамма ковида XBB-1. Речь идёт об одном из вариантов "омикрона", который появился зимой 2022 года.
Агентство "Москва" / Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы