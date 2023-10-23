Академик Гинцбург: Вакцина "Спутник V" перестала защищать от ковида

Пандемия CoViD-19 не закончена, ковид продолжает эволюционировать и приспосабливаться. Об этом заявил академик РАН, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, несмотря на то что течение вируса стало легче, он по-прежнему проникает в большинство клеток. К тому же последствия при длительном коронавирусе остались прежними. Это значит, что количество инфарктов и инсультов никак не уменьшилось.

Гинцбург объяснил, чем лучше сейчас прививаться от ковида. По его словам, вакцина "Спутник V" совсем перестала защищать организм от инфицирования. Антигенный состав препарата стоило менять ещё летом прошлого года, подчеркнул академик. Теперь же ждать обновлённый "Спутник" стоит не раньше марта 2024 года, добавил Гинцбург.

"У нас были готовы варианты [новых] вакцин в лаборатории, мы своих сотрудников провакцинировали и даже в некотором плане чувствуем себя неудобно — сами защитились, а страну не защитили. Но мы не виноваты", — пояснил Гинцбург в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, важно, чтобы все российские медучреждения были готовы к быстрому выпуску вакцин, даже быстрее, чем в случае с первым "Спутником". Сейчас проходят клинические испытания обновлённого препарата, адаптированного под новый штамм коронавируса XBB-1.5 ("кракен"). Завершить их планируется 10 декабря.

По сути, сейчас у россиян есть две вакцины, которыми можно привиться от ковида, пояснил Гинцбург. "Это "Конвасэл" и новосибирская "Эпиваккорона". О "Ковиваке" уже давно ничего не слышно, указал глава центра Гамалеи.