В ФМБА рассказали об эффективности вакцины "Конвасэл" против штамма "кракен"

Поступившая осенью прошлого года в гражданский оборот вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма коронавируса "кракен". Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" — рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", — отметили в агентстве.