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18 января, 09:46

В ФМБА рассказали об эффективности вакцины "Конвасэл" против штамма "кракен"

Поступившая осенью прошлого года в гражданский оборот вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма коронавируса "кракен". Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" — рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", — отметили в агентстве.

Кроме того, вакцина "Конвасэл" доказала свою эффективность против первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях.

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Как ранее сообщал Лайф, для изменения состава отечественной вакцины, которая будет способна защитить от новых вариатнов ковида, в том числе и "кракена", потребуется два-три месяца.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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