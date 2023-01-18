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18 января, 09:41

"Потеряли берега": Эксперт счёл наглостью желание ЕС бесплатно летать над Сибирью

Эксперт Гусаров — об идее ЕС летать бесплатно над Сибирью: Партнёры потеряли берега

Европейские партнёры позволяют себе говорить с Россией на языке ультиматумов, в том числе и по вопросу бесплатного пролёта самолётов над Сибирью, что абсолютно непозволительно в нынешних условиях. Такое мнение в беседе с радио "Комсомольская правда" выразил главный редактор портала AVIA RU Роман Гусаров.

"Мне кажется, наши европейские партнёры уже потеряли берега и считают, что с Россией можно разговаривать языком ультиматумов, несмотря на то что сами ввели санкции в отношении нашей гражданской авиации. Они запретили нам всё и вся, в ответ мы им запретили полёты по транссибирским маршрутам, но они ещё выдвигают какие-то свои требования", — отметил Гусаров.

Эксперт уверен, что для начала нужно восстановить прежние связи между странами, которые были до санкций, а уже после этого Россия в одностороннем порядке, если посчитает это нужным, отменит платежи за пролёт над Сибирью. Гусаров также заметил, что сейчас российские и мировые авиакомпании несут колоссальные убытки из-за санкций, и вспомнил, что в допандемийном 2019 году международные авиаперелёты составили 40% от общего объёма перевозок.

"Я уже не говорю о том, какой мощный был поток самолётов транзитом через территорию РФ в Юго-Восточную Азию по транссибирским маршрутам. Причём летали не только пассажиры, но ещё и большое количество грузов перевозилось", — добавил эксперт.

Жажда наживы: Почему Европа хочет бесплатно летать через Сибирь

Жажда наживы: Почему Европа хочет бесплатно летать через Сибирь

Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил о желании ЕК отказаться от платы, которую взимают с международных авиакомпаний за пролёты по маршрутам над Сибирью.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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