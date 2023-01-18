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18 января, 09:37

Лавров: Отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям вызывает уважение

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям даже под давлением Запада, и эта позиция вызывает уважение. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

"То, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, вызывает уважение", отметил дипломат.

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Он добавил, что российская сторона надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было приостановлено в 2019 году после начавшихся в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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