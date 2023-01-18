Лавров: Отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям вызывает уважение
Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям даже под давлением Запада, и эта позиция вызывает уважение. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.
"То, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, вызывает уважение", — отметил дипломат.
Он добавил, что российская сторона надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было приостановлено в 2019 году после начавшихся в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами.