Лавров: Отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям вызывает уважение

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям даже под давлением Запада, и эта позиция вызывает уважение. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

"То, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, вызывает уважение", — отметил дипломат.