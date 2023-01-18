Лавров: Англосаксонские базы могли появиться в Азовском море для нападения на РФ

Военно-морские англосаксонские базы могли появиться в Азовском море, так как Запад готовился к нападению на РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Из Украины делали плацдарм для нападения на Россию, для подрыва наших интересов. Уже в Азовском море планировалось строительство военно-морских баз, прежде всего англосаксонских", — сказал глава российского МИДа.

А ранее Лавров заявил, что РФ ответит на серьёзные предложения по переговорам с Киевом, но пока их нет. При этом министр отметил, что Москва постоянно слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины". Однако это всё "чепуха", потому что Запад на самом деле решает всё за Незалежную.