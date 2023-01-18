Лавров проиллюстрировал невозможность отказа от специальной операции цитатой Зеленского

Заявления представителей киевского режима о равенстве между людьми — это всего лишь "красивые слова", которые произносятся на потребу Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

Глава МИД РФ напомнил: в сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на востоке страны живут "особи", а не люди, если кто-то из этих граждан чувствует себя русским, то "для блага его детей ему нужно убираться в Россию".

"Это сказал тот же человек, который теперь заявляет, что мечтает о том, чтобы все были равны и каждый мог жить так, как он того желает. Понятно, что эти красивые слова на потребу Запада выдаются, но всё это сильно характеризует нынешний режим, и понятно, почему мы не можем отказаться от целей, базовых целей специальной военной операции", — пояснил Лавров.