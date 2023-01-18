Лавров заявил, что цели специальной военной операции "не взяты с потолка"

Цели специальной военной операции на Украине определяются угрозами безопасности России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

"У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманы, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации", — подчеркнул глава МИД.