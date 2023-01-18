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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 09:03

Лавров заявил, что цели специальной военной операции "не взяты с потолка"

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Цели специальной военной операции на Украине определяются угрозами безопасности России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

"У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманы, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации", — подчеркнул глава МИД.

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Ранее Лавров заявил о провале геополитических игр Запада из-за спецоперации на Украине. По его словам, истеричная реакция Запада на спецоперацию на Украине подтверждает тот факт, что СВО была абсолютно необходима и действия России обрушили геополитические игры Запада.

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Марина Калегина
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