Лавров заявил, что цели специальной военной операции "не взяты с потолка"
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Цели специальной военной операции на Украине определяются угрозами безопасности России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.
"У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманы, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации", — подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров заявил о провале геополитических игр Запада из-за спецоперации на Украине. По его словам, истеричная реакция Запада на спецоперацию на Украине подтверждает тот факт, что СВО была абсолютно необходима и действия России обрушили геополитические игры Запада.