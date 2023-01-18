Эдвард Сноуден опроверг слухи о своём проживании "на конспиративной квартире КГБ"

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден опроверг сведения The Insider* о том, что он якобы "жил на конспиративной квартире КГБ". Разоблачению этого фейка он посвятил пост в своём твиттере. По словам Сноудена, журналисты издания "поселили" его рядом с офисом, "полным людей, которые хотели его убить". Так он назвал Посольство Великобритании. Так что эта "сенсация", со слов бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности США, не имеет ничего общего с действительностью.

"Это ложь. Я не сотрудничаю с разведчиками и не живу на конспиративной квартире, тем более рядом с Посольством Британии", — добавил Сноуден.

Напомним, что в декабре 2022 года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Россия предоставила экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете.

