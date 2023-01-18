Ликвидирован дезертир, сбежавший с автоматом и гранатами из воинской части в зоне СВО

Военнослужащий, сбежавший с оружием из воинской части в зоне СВО, был ликвидирован в Липецкой области. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур", — говорится в сообщении.

Власти подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.