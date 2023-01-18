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18 января, 08:41

Ликвидирован дезертир, сбежавший с автоматом и гранатами из воинской части в зоне СВО

Правительство Липецкой области сообщило о ликвидации сбежавшего вооружённого солдата

Военнослужащий, сбежавший с оружием из воинской части в зоне СВО, был ликвидирован в Липецкой области. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур", говорится в сообщении.

Власти подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.

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Напомним, ранее Лайф узнал, что 31-летний рядовой самовольно покинул воинскую часть в зоне проведения специальной военной операции. Дезертир унёс с собой автомат, пять заполненных магазинов к нему и несколько гранат. Накануне мужчина был замечен в Воронеже, однако тогда задержать его не удалось.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова

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