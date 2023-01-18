Песню "Хотят ли русские войны" представителям Запада нужно вспоминать не только при обсуждении проблем в мировой экономике, которую для избежания серьёзных проблем не нужно политизировать. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы посоветовала эту песню цитировать не только когда обсуждают мировую экономику. А чтобы напоминать всем, что Россия дала восемь лет международному сообществу для того, чтобы использовать возможности для недопущения деградации ситуации на Украине. Восемь лет русские не пели песни, не читали стихи, а занимались кропотливой работой по убеждению международного сообщества в необходимости имплементации минских договорённостей", — рассказала Захарова.

Представитель ведомства заметила, что последние восемь лет Россия навязывала международному сообществу "шанс на мир". А вот для сохранения мировой экономики и недопущения в ней кризиса необходимо сохранять нормальные связи между странами и не допускать появления искусственных препятствий для её развития.

"Отсюда простой вывод: спасибо большое, что помните наши песни, но, будьте добры, скажите всем остальным, что нет ничего более разрушающего хозяйственные связи и, соответственно, мировую экономику, чем односторонние санкции. И тогда, возможно, не придётся петь песни", — заключила Захарова.