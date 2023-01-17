Глава МВФ напомнила гостям форума в Давосе смысл песни "Хотят ли русские войны"

"Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? <...> Чем быстрее мы найдём возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех", — пришла к умозаключению она.