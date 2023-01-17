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17 января, 16:51

Глава МВФ напомнила гостям форума в Давосе смысл песни "Хотят ли русские войны"

Глава МВФ Кристалина Георгиева на Давосском форуме, дискутируя на тему намерений России в противостоянии с Западом, напомнила смысл известной песни времён ВОВ "Хотят ли русские войны".

"Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? <...> Чем быстрее мы найдём возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех", — пришла к умозаключению она.

Георгиева подчеркнула, что даже столетние войны заканчивались переговорами и скорейшее разрешение конфликта "будет прекрасной новостью для мировой экономики".

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Напомним, 16 января в Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. Российские и китайские бизнесмены отказались посещать мероприятие. Сегодня на ВЭФ выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного газа.

Обложка ©

ТАСС / AP / Michael Sohn

Ирина Фальке

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