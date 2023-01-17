Дуда: Польша говорит "нет" русскому миру
Президент Польши Анджей Дуда сказал своё категоричное "нет" русскому миру и объяснил, что Варшава согласится на "что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния". Об этом он заявил американскому телеканалу CNBC.
"Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит "русский мир", мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния", — подчеркнул Дуда.
Ранее обозреватель Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что главным политическим инструментом в Польше стала русофобия, доведённая до гротеска. По его оценке, ненависть к Москве охватила как правящую элиту, так и оппозицию. И дело дошло до того, что между этими сторонами началось соревнование в антироссийской риторике.
ТАСС / AP / Markus Schreiber