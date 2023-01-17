Дуда: Польша говорит "нет" русскому миру

Президент Польши Анджей Дуда сказал своё категоричное "нет" русскому миру и объяснил, что Варшава согласится на "что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния". Об этом он заявил американскому телеканалу CNBC.

"Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит "русский мир", мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния", — подчеркнул Дуда.