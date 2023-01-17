Семейную пару из Тюмени хотят принудительно развести из-за сменившего пол мужа

Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук обратился в Центральный районный суд города с требованием признать недействительным брак одной семейной пары из-за смены супругом пола, сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ячейка общества заинтересовала надзорный орган после соответствующего уведомления из загса.

"Факт [смены пола] установлен из проведённой прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено", — говорится в сообщении.

Надзорный орган напоминает, что согласно российскому законодательству брак — союз мужчины и женщины. Именно это законодательное препятствие и побудило прокурора к действию. Суд принял к производству необычный иск, разбирательства начнутся в ближайшее время.