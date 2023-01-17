МОК объяснил причины запрета на трансляцию Олимпиад в России до 2032 года

Запрет на распределение прав на показ ближайших Олимпийских игр в России и Белоруссии продолжает действовать, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Белоруссии было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года", — сказали ТАСС в пресс-службе МОК.