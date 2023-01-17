МОК объяснил причины запрета на трансляцию Олимпиад в России до 2032 года
В МОК сообщили, что Россия по-прежнему не может претендовать на показ Олимпийских игр
Запрет на распределение прав на показ ближайших Олимпийских игр в России и Белоруссии продолжает действовать, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
"Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Белоруссии было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года", — сказали ТАСС в пресс-службе МОК.
Напомним, что МОК оставил Россию и Белоруссию без показа Олимпийских игр до 2032 года. Все медиаправа на трансляцию в Европе четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год переданы EBU и WBD.
ТАСС / Vincent Isore