"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 16:40

МОК объяснил причины запрета на трансляцию Олимпиад в России до 2032 года

В МОК сообщили, что Россия по-прежнему не может претендовать на показ Олимпийских игр

Запрет на распределение прав на показ ближайших Олимпийских игр в России и Белоруссии продолжает действовать, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Белоруссии было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года", — сказали ТАСС в пресс-службе МОК.

МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой

МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой

Напомним, что МОК оставил Россию и Белоруссию без показа Олимпийских игр до 2032 года. Все медиаправа на трансляцию в Европе четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год переданы EBU и WBD.

Обложка ©

ТАСС / Vincent Isore

Ирина Фальке
  • Новости
  • Олимпиада
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров