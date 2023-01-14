МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой
В МОК поддержали WADA в намерении оспорить решение о невиновности Валиевой
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить решение о невиновности фигуристки РФ Камилы Валиевой, которое вынес дисциплинарный комитет РУСАДА.
"МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек", — говорится в заявлении комитета.
Тест на допинг хоть и был проведён вне Олимпиады, всё же влияет на результаты работы команд и индивидуальных зачётов на зимних Играх в Пекине, отмечается в сообщении. В этой связи МОК выражает надежду на оперативное рассмотрение вопроса. Кроме того, организация указывает на важность результатов для распределения медалей Олимпиады 2022 года.
"Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей", — говорится в заявлении пресс-службы.
Как ранее писал Лайф, WADA сообщило, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Так, суд не наложил никаких санкций, кроме дисквалификации результатов фигуристки на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года.
VK / Камила Валиева