МОК отреагировал на решение WADA оспорить невиновность Валиевой

Тест на допинг хоть и был проведён вне Олимпиады, всё же влияет на результаты работы команд и индивидуальных зачётов на зимних Играх в Пекине, отмечается в сообщении. В этой связи МОК выражает надежду на оперативное рассмотрение вопроса. Кроме того, организация указывает на важность результатов для распределения медалей Олимпиады 2022 года.