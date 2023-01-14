На Украине сообщили о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти регионах

На Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Речь идёт о пяти областях страны и части Запорожской области подконтрольной киевским властям. Об этом в соцсетях написал министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Прилёты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжёлыми", — указал он.

На одном из энергетических объектов Ивано-Франковской области после атаки начался пожар. Об этом рассказала глава местной администрации Светлана Онищук. Обошлось без пострадавших.

Украинские СМИ в субботу писали о серии взрывов в нескольких областях страны. Также сообщалось о неоднократной воздушной тревоге. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.