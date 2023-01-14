В доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов
Советник президента США Саубер: Ещё пять страниц секретных документов нашли в доме Байдена
Ещё пять страниц секретных документов нашли в доме американского президента Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом рассказал его спецсоветник по юридическим вопросам Ричард Саубер. По его словам, он приехал в Уилмингтон, чтобы помочь с передачей документации Минюсту США.
"Когда я передавал её (документацию. — Прим. Лайфа) сопровождающим меня сотрудникам Минюста, ещё пять страниц с пометкой "секретно" были обнаружены в числе прилагающихся материалов, [то есть] всего шесть страниц", — заявил Саубер.
Напомним, ранее в аналитическом центре Вашингтона было найдено десять секретных документов. Каково содержание бумаг, неизвестно. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Позже новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".
Flickr / Whitehouse