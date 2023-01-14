В доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов

Ещё пять страниц секретных документов нашли в доме американского президента Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом рассказал его спецсоветник по юридическим вопросам Ричард Саубер. По его словам, он приехал в Уилмингтон, чтобы помочь с передачей документации Минюсту США.