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14 января, 17:53

В доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов

Советник президента США Саубер: Ещё пять страниц секретных документов нашли в доме Байдена

Ещё пять страниц секретных документов нашли в доме американского президента Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом рассказал его спецсоветник по юридическим вопросам Ричард Саубер. По его словам, он приехал в Уилмингтон, чтобы помочь с передачей документации Минюсту США.

"Когда я передавал её (документацию. — Прим. Лайфа) сопровождающим меня сотрудникам Минюста, ещё пять страниц с пометкой "секретно" были обнаружены в числе прилагающихся материалов, [то есть] всего шесть страниц", — заявил Саубер.

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Напомним, ранее в аналитическом центре Вашингтона было найдено десять секретных документов. Каково содержание бумаг, неизвестно. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Позже новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова

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