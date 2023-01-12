В Белом доме заявили, что секретные документы оказались в офисе Байдена по ошибке

В Белом доме убеждены, что в результате проведённого расследования станет очевидным непреднамеренность появления секретных документов в личном офисе и доме нынешнего главы Соединённых Штатов Джо Байдена. В его администрации заверили, что готовы сотрудничать со спецпрокурором Робертом Хёром, чтобы пролить свет на то, как бумаги, которые составляют гостайну, очутились в помещениях, не предназначенных для их хранения.

"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно и президент вместе со своими юристами действовали оперативно при обнаружении ошибки. Мы тесно сотрудничали с Министерством юстиции на протяжении проверки и продолжим это сотрудничество со специальным прокурором", — сказано в заявлении юриста президента США Ричарда Саубера.