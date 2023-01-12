"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 20:13

Владельца "Рив Гош" Мейера отпустили под многомиллионный залог

Владелец "Рив Гош" Мейер отпущен под залог в 30 млн рублей

Апелляционный суд выпустил главу сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" и бывшего совладельца ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера под залог в размере 30 миллионов рублей. Об этом сообщил правозащитник Олег Ткаченко. Мейера обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей.

"Суд удовлетворил жалобу защиты и освободил Мейера из-под стражи под залог 30 млн рублей", — пояснил Ткаченко ТАСС.

По словам правозащитника, следствие по этому делу подошло к завершению и теперь адвокат знакомится с соответствующими материалами. При этом Мейер по-прежнему утверждает, что он невиновен.

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области по делу о закупке масок

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области по делу о закупке масок

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о задержании в Санкт-Петербурге владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с его женой Инной Мейер. Обоих обвинили в хищении у банка более 2 млрд рублей . Супругу бизнесмена в СИЗО отправлять не стали, а оставили под домашним арестом.

Обложка ©

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров