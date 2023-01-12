Владельца "Рив Гош" Мейера отпустили под многомиллионный залог

Апелляционный суд выпустил главу сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" и бывшего совладельца ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера под залог в размере 30 миллионов рублей. Об этом сообщил правозащитник Олег Ткаченко. Мейера обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей.

"Суд удовлетворил жалобу защиты и освободил Мейера из-под стражи под залог 30 млн рублей", — пояснил Ткаченко ТАСС.

По словам правозащитника, следствие по этому делу подошло к завершению и теперь адвокат знакомится с соответствующими материалами. При этом Мейер по-прежнему утверждает, что он невиновен.