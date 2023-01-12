Владельца "Рив Гош" Мейера отпустили под многомиллионный залог
Владелец "Рив Гош" Мейер отпущен под залог в 30 млн рублей
Апелляционный суд выпустил главу сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" и бывшего совладельца ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера под залог в размере 30 миллионов рублей. Об этом сообщил правозащитник Олег Ткаченко. Мейера обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей.
"Суд удовлетворил жалобу защиты и освободил Мейера из-под стражи под залог 30 млн рублей", — пояснил Ткаченко ТАСС.
По словам правозащитника, следствие по этому делу подошло к завершению и теперь адвокат знакомится с соответствующими материалами. При этом Мейер по-прежнему утверждает, что он невиновен.
Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о задержании в Санкт-Петербурге владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с его женой Инной Мейер. Обоих обвинили в хищении у банка более 2 млрд рублей . Супругу бизнесмена в СИЗО отправлять не стали, а оставили под домашним арестом.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга