Отец Месси отправился в Саудовскую Аравию решать судьбу сына

Детали возможного перехода Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" будет обсуждать отец футболиста Хорхе. Он специально для этого прилетел в Саудовскую Аравию, где встретится с представителями клуба, пишет New Arab.

Как отмечает издание, пока состав команды "Аль-Хиляль" укомплектован, поэтому клуб не может подписывать новых игроков. Однако руководство команды планирует заключить с Месси контракт о его переходе в летнее трансферное окно.