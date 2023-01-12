Отец Месси отправился в Саудовскую Аравию решать судьбу сына
New Arab: Отец Месси прилетел в Саудовскую Аравию обсуждать переход сына в "Аль-Хиляль"
Детали возможного перехода Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" будет обсуждать отец футболиста Хорхе. Он специально для этого прилетел в Саудовскую Аравию, где встретится с представителями клуба, пишет New Arab.
Как отмечает издание, пока состав команды "Аль-Хиляль" укомплектован, поэтому клуб не может подписывать новых игроков. Однако руководство команды планирует заключить с Месси контракт о его переходе в летнее трансферное окно.
Ранее Лайф сообщал, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером. Футболист побил рекорд бывшего полузащитника испанской сборной Хави, которому уже четырежды присуждался этот титул.
Агентство "Москва"