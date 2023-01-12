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12 января, 19:57

Отец Месси отправился в Саудовскую Аравию решать судьбу сына

New Arab: Отец Месси прилетел в Саудовскую Аравию обсуждать переход сына в "Аль-Хиляль"

Детали возможного перехода Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" будет обсуждать отец футболиста Хорхе. Он специально для этого прилетел в Саудовскую Аравию, где встретится с представителями клуба, пишет New Arab.

Как отмечает издание, пока состав команды "Аль-Хиляль" укомплектован, поэтому клуб не может подписывать новых игроков. Однако руководство команды планирует заключить с Месси контракт о его переходе в летнее трансферное окно.

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Ранее Лайф сообщал, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером. Футболист побил рекорд бывшего полузащитника испанской сборной Хави, которому уже четырежды присуждался этот титул.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко

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