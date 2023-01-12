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12 января, 14:51

Экс-глава FFF Ле Граэ расплакался после отстранения от должности

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ расплакался на заседании исполкома после его отстранения от должности. Об этом пишет RMC Sport.

По данным издания, 81-летний Ле Граэ заявил, что не сделал ничего плохого. Ранее его раскритиковали за слова о Зинедине Зидане, о котором он отозвался нелестно и отказался брать трубку в случае его звонка. Кроме этого, бывшие сотрудницы FFF обвинили Ле Граэ в непристойном поведении.

Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции на данный момент назначен Филипп Диалло. Ранее он занимал должность вице-президента организации.

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Напомним, Ле Граэ резко ответил на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Франции. Бывший глава Федерации футбола заявил, что ему "плевать". Позже он извинился, но это его не спасло.

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ТАСС / Zuma / Panoramic

Илья Суриков

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