Отец фигуриста Костомарова опроверг информацию о том, что тот лечился купанием в проруби
Олимпийский чемпион Игр 2006 года российский фигурист Роман Костомаров не окунался в прорубь перед госпитализацией и дальнейшим подключением к ИВЛ с пневмонией. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал его отец Сергей Костомаров.
"Нет, это (информация о том, что он лечился окунанием в прорубь. — Прим. Лайфа) неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный", — рассказал отец фигуриста.
Костомаров-старший также признался, что пребывает в шоке из-за того, что спортсмен так серьёзно заболел, и не понимает, где именно его сын мог заразиться.
Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров
Напомним, 10 января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. Ранее же появилась информация, что неделю Костомаров чувствовал себя плохо, однако избегал лечения медикаментами. Вместо этого он якобы окунался в прорубь и выходил на лёд с температурой 38,4 градуса.
Новости
ТАСС / Станислав Красильников