Отец фигуриста Костомарова опроверг информацию о том, что тот лечился купанием в проруби

Олимпийский чемпион Игр 2006 года российский фигурист Роман Костомаров не окунался в прорубь перед госпитализацией и дальнейшим подключением к ИВЛ с пневмонией. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал его отец Сергей Костомаров.

"Нет, это (информация о том, что он лечился окунанием в прорубь. — Прим. Лайфа) неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный", — рассказал отец фигуриста.