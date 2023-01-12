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12 января, 14:33

Отец фигуриста Костомарова опроверг информацию о том, что тот лечился купанием в проруби

Олимпийский чемпион Игр 2006 года российский фигурист Роман Костомаров не окунался в прорубь перед госпитализацией и дальнейшим подключением к ИВЛ с пневмонией. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал его отец Сергей Костомаров.

"Нет, это (информация о том, что он лечился окунанием в прорубь. — Прим. Лайфа) неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный", — рассказал отец фигуриста.

Костомаров-старший также признался, что пребывает в шоке из-за того, что спортсмен так серьёзно заболел, и не понимает, где именно его сын мог заразиться.

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Напомним, 10 января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. Ранее же появилась информация, что неделю Костомаров чувствовал себя плохо, однако избегал лечения медикаментами. Вместо этого он якобы окунался в прорубь и выходил на лёд с температурой 38,4 градуса.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

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