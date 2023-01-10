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10 января, 09:55

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

<p>Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на ОИ в Турине в 2006 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев</p>

Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на ОИ в Турине в 2006 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев

Российский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его подключили к ИВЛ. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, спортсмена привезли в одну из московских клиник ночью, а утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжёлое.

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А ранее, 5 января, в Москве был госпитализирован 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков, его состояние оценивалось как тяжёлое. В пресс-службе артиста заявили, что у него диагностирован грипп. Известно, что позже режиссёра перевели в реанимацию. С ним работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим.

Александра Вишнякова

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