Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией
Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на ОИ в Турине в 2006 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев
Российский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его подключили к ИВЛ. Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, спортсмена привезли в одну из московских клиник ночью, а утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжёлое.
А ранее, 5 января, в Москве был госпитализирован 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков, его состояние оценивалось как тяжёлое. В пресс-службе артиста заявили, что у него диагностирован грипп. Известно, что позже режиссёра перевели в реанимацию. С ним работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим.