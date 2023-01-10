Журнал Vaccine оценил эффективность "Спутника V" в 95,5%

Исследование российских учёных, опубликованное в международном медицинском журнале Vaccine, подтвердило долгосрочную защиту от коронавируса при вакцинации "Спутником V" и высокую иммуногенность препарата при ревакцинации всех возрастных групп, сообщает РФПИ.

Оценка иммуногенности "Спутника V" при ревакцинации проводилась на базе исследования около четырёх тысяч образцов сыворотки крови, полученных от ранее вакцинированных лиц в возрасте от 20 до 103 лет.

"Анализ образцов, осуществлённый до ревакцинации участников исследования, показал, что спустя шесть месяцев после первичной вакцинации "Спутником V" у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ к рецептор-связывающему домену (RBD) вируса SARS-CoV-2, что подтверждает способность вакцины формировать высокую длительную защиту против коронавируса", — подчеркнули в фонде.

Также у более чем 78% пациентов сохраняется уровень антител, обеспечивающий защиту от тяжёлого течения заболевания. При этом бустера даже однокомпонентным препаратом "Спутник лайт" достаточно для поддержания сильного иммунитета у большинства вакцинированных, независимо от их возраста и уровня антител до ревакцинации.