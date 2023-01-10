Учёные выяснили, какая порода собак самая умная

Самыми умными псами оказались собаки породы бельгийская малинуа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведённое учёными из Финляндии.

В эксперименте участвовала тысяча собак 13 пород: бельгийский малинуа, австралийский келпи, лабрадор, бордер-колли, золотистый ретривер, ховаварт, испанская водяная собака, шелти, английский кокер-спаниель, австралийская овчарка, метисы, немецкая овчарка и финский лапландец. Каждой предлагалось выполнить семь задач на проявление когнитивных способностей и три задания, по которым оценивались поведенческие функции. Исследование длилось с 2016 по 2022 год.

"У большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы оказались хороши в считывании жестов человека, но хуже справлялись с решением проблем в пространстве. А некоторые породы, например шелти, на одинаковом уровне решали все задачи", — пояснила автор исследования Саара Юнттила из Университета Хельсинки.

Лидером стали бельгийские овчарки малинуа, набравшие 35 из 39 очков. На втором месте по интеллекту — бордер-колли (26 очков), а на третьем — немецкая порода ховаварт (25 очков).