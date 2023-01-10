Учёные выяснили, какая порода собак самая умная
Финские учёные назвали самой умной породой бельгийских овчарок малинуа
Самыми умными псами оказались собаки породы бельгийская малинуа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведённое учёными из Финляндии.
В эксперименте участвовала тысяча собак 13 пород: бельгийский малинуа, австралийский келпи, лабрадор, бордер-колли, золотистый ретривер, ховаварт, испанская водяная собака, шелти, английский кокер-спаниель, австралийская овчарка, метисы, немецкая овчарка и финский лапландец. Каждой предлагалось выполнить семь задач на проявление когнитивных способностей и три задания, по которым оценивались поведенческие функции. Исследование длилось с 2016 по 2022 год.
"У большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы оказались хороши в считывании жестов человека, но хуже справлялись с решением проблем в пространстве. А некоторые породы, например шелти, на одинаковом уровне решали все задачи", — пояснила автор исследования Саара Юнттила из Университета Хельсинки.
Лидером стали бельгийские овчарки малинуа, набравшие 35 из 39 очков. На втором месте по интеллекту — бордер-колли (26 очков), а на третьем — немецкая порода ховаварт (25 очков).
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