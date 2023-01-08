Кинолог дал советы, как выгулять собаку и не заморозить её в лютые холода

Перед выходом на прогулку с вашей собакой в сильный мороз её необходимо одеть в специальную одежду, ведь она попросту не привыкла к таким погодным условиям. Об этом рассказал руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

"С точки зрения лап если собака двигается достаточно активно, то лапы имеют свою терморегуляцию. Они не мёрзнут. Если с собакой выйдут и стоят около дома, то, естественно, у собаки начинают мёрзнуть лапы", — рассказал радиостанции "Говорит Москва" Дементьев.

Кинолог отметил, что малоактивным, пожилым и больным собачкам можно подобрать и обувь. Речь идёт также о случаях, когда сам хозяин не может передвигаться быстро. А вот совсем маленьких, декоративных и в особенности гладкошёрстных, бесшёрстных, слабошёрстных лучше вовсе оставить дома в лютые морозы, посоветовал эксперт. Если они ходят в лоток, то пусть сидят дома, чем гулять в холода, отметил он.