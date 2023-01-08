Американский политик Янг заявил, что отрицающие нацизм на Украине "врут сами себе"
Отрицающие наличие нацизма на Украине люди занимаются самообманом или же врут своему окружению, а иногда и остальному миру. Такое мнение в своём твиттере выразил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023-го), врёт либо самому себе, либо всему миру, либо и то и другое", — отметил Янг.
Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Запад нормализует нацизм, продолжая оказывать поддержку Украине.
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