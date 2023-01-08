Эксперт дал советы, как побороть стресс на работе после праздников

Почти каждый третий, возвращаясь на работу после праздников, испытывает стресс. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин. Он уточнил, что первый рабочий день становится сложным для более чем 30% россиян.

"Совсем избежать его сложно — за каникулы мы привыкли дольше спать, больше общаться с родными и друзьями, чаще готовить или выходить на прогулки, и смена привычного распорядка всегда воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация, стресс", — цитирует ТАСС Ахапкина.

Чтобы как-то сгладить резкую перемену для организма, эксперт посоветовал перед рабочими днями уже начинать вести себя, как в будни. Например, накануне сделать с утра зарядку, а вечером лечь пораньше спать. В день выхода из отпуска или после праздников также специалист посоветовал выбрать нарядную одежду, испечь пироги и угостить ими коллег. По мнению учёного, такие "мелочи поднимают настроение и дают силы". Продлить список приятного в первый рабочий день можно прогулкой в обеденный перерыв или походом в театр после.

"Если после отпуска кажется, что накопилось слишком много дел, составьте список, выделите самые важные и начните с них, смиритесь с тем, что сделать всё и сразу точно не удастся", — сказал Ахапкин.