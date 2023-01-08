Учёные нашли необычный способ защиты от онкологических заболеваний

Профилактикой и своеобразной защитой от онкологических заболеваний могут стать занятия садоводством, во время которых увеличивается физическая активность и человек начинает больше потреблять клетчатки. К такому выводу пришли специалисты Колорадского университета в Боулдере, их результаты публикует Lancet Planetary Health.

В более ранних исследованиях учёные приходили к выводу о том, что выращиванием различных растений чаще занимаются более здоровые люди. Для новой работы они пригласили 291 добровольца, средний возраст которых составил 41 год. Половина из них получила семена, саженцы и участок земли, а также прослушала краткий курс по садоводству.

Уже через полгода учёные обратили внимание на то, что новоиспечённые садоводы стали есть на 7% больше клетчатки, а их физическая активность возросла до 42 минут в неделю, тогда как уровень тревоги и стресса, напротив, снизился. Исследователи пояснили, что недостаток физической активности, неправильное питание и постоянные стрессовые ситуации могут стать факторами развития рака.