Эксперты рассказали, куда можно пристроить ёлку после новогодних праздников
РБК: Правильная утилизация ёлок может принести пользу окружающей среде
Россияне в большинстве случаев выносят отслужившие праздник ёлки на помойку, а это вредно. Как живое, так и искусственное дерево может, будучи выброшенным на обычную мусорку, принести вред окружающей среде. Эксперты РБК предупредили, что, например, настоящая ель гниёт минимум 30 лет и продолжает выделять углекислый газ, ухудшая экологию. А окружающий её мусор продлит этот период, так как сдерживает процесс разложения.
А вот если зелёную красавицу правильно утилизовать, то она и после Нового года может принести пользу, советуют эксперты. И вот куда можно её пристроить:
- Пункты приёма ёлок. Там она пойдёт на щепу, подстилку или питание для животных.
- Зоопарки и фермы. Звери ими и лакомятся, и спят на них, точат когти, деревьями также обустраивают вольеры.
- Для хозяйства. Увезти на дачу — себе или знакомым. Кроме топки из веток можно сделать веники, а хвоей укрывать почву — она удерживает влагу.
- Компостировать. Или попросту закопать на даче.
- Платная утилизация. Найти службу, работники приедут, упакуют и увезут дерево.
А вот искусственную ёлку люди выбрасывают реже. И всё же, если она перестала быть в тренде или попросту больше нет в ней нужды, единственный путь для неё — на мусорный полигон. Либо продлить её жизнь — подарить, продать через сайты объявлений или использовать частично в украшении помещений.
Ранее Лайф рассказывал, как наряжали новогодние ёлки в разных уголках России. В Перми, например, самыми популярными украшениями в этом году стали снеговики, ангелы, а также розовые и красные шарики, а в Екатеринбурге — снежинки и бубенчики.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв