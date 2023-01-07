Эксперты рассказали, куда можно пристроить ёлку после новогодних праздников

Россияне в большинстве случаев выносят отслужившие праздник ёлки на помойку, а это вредно. Как живое, так и искусственное дерево может, будучи выброшенным на обычную мусорку, принести вред окружающей среде. Эксперты РБК предупредили, что, например, настоящая ель гниёт минимум 30 лет и продолжает выделять углекислый газ, ухудшая экологию. А окружающий её мусор продлит этот период, так как сдерживает процесс разложения.

А вот если зелёную красавицу правильно утилизовать, то она и после Нового года может принести пользу, советуют эксперты. И вот куда можно её пристроить: Пункты приёма ёлок. Там она пойдёт на щепу, подстилку или питание для животных.

Там она пойдёт на щепу, подстилку или питание для животных. Зоопарки и фермы. Звери ими и лакомятся, и спят на них, точат когти, деревьями также обустраивают вольеры.

Звери ими и лакомятся, и спят на них, точат когти, деревьями также обустраивают вольеры. Для хозяйства. Увезти на дачу — себе или знакомым. Кроме топки из веток можно сделать веники, а хвоей укрывать почву — она удерживает влагу.

Увезти на дачу — себе или знакомым. Кроме топки из веток можно сделать веники, а хвоей укрывать почву — она удерживает влагу. Компостировать. Или попросту закопать на даче.

Или попросту закопать на даче. Платная утилизация. Найти службу, работники приедут, упакуют и увезут дерево.

А вот искусственную ёлку люди выбрасывают реже. И всё же, если она перестала быть в тренде или попросту больше нет в ней нужды, единственный путь для неё — на мусорный полигон. Либо продлить её жизнь — подарить, продать через сайты объявлений или использовать частично в украшении помещений.