В США рассказали, как Зеленский может развалить НАТО

Стремление президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в происходящий в его стране конфликт, а также увеличить поставки вооружения могут постепенно привести к развалу альянса. Такое мнение в статье для National Review выразил обозреватель Майкл Дохерти.

Дохерти обратил внимание и на выступление Зеленского в Конгрессе США, в ходе которого он говорил о том, что помощь Украине — это "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность", что является попыткой заставить Вашингтон увеличить свою помощь Киеву. Однако вовлечение стран Европы в конфликт может привести к существенному обострению разногласий внутри альянса. А вот о развале НАТО могут сигнализировать заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который говорит о необходимости проведения переговоров по безопасности между Россией и ЕС, однако без участия США.