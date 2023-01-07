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7 января, 20:15

В США рассказали, как Зеленский может развалить НАТО

National Review: Попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине могут развалить альянс

Стремление президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в происходящий в его стране конфликт, а также увеличить поставки вооружения могут постепенно привести к развалу альянса. Такое мнение в статье для National Review выразил обозреватель Майкл Дохерти.

"Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и, наоборот, облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации", — считает обозреватель.

Дохерти обратил внимание и на выступление Зеленского в Конгрессе США, в ходе которого он говорил о том, что помощь Украине — это "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность", что является попыткой заставить Вашингтон увеличить свою помощь Киеву. Однако вовлечение стран Европы в конфликт может привести к существенному обострению разногласий внутри альянса. А вот о развале НАТО могут сигнализировать заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который говорит о необходимости проведения переговоров по безопасности между Россией и ЕС, однако без участия США.

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Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Америки Роберт Гейтс заявили, что Украина полностью зависит от поставок оружия от стран НАТО, тогда как её экономика разрушена.

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Zuma / TASS

Артур Белкин

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