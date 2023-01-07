"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 января, 18:22

Кондолиза Райс заявила, что ВСУ полностью зависят от НАТО

Военные силы Украины полностью зависят от западных поставок техники и оружия, а экономика страны при этом уничтожена. Об этом в статье для Washington Post заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Америки Роберт Гейтс.

"Миллионы жителей [Украины] бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть её минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России", — отметили авторы.

Кроме того, Райс и Гейтс считают, что зависимость ВСУ от НАТО может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу.

СБ ООН назначил на 13 января заседание по Украине

СБ ООН назначил на 13 января заседание по Украине

Ранее Лайф рассказывал, что французский политик Флориан Филиппо предрёк США "кровавую бойню" из-за Украины. По его словам, это должно произойти в связи с обновлением Палаты представителей конгресса.

Обложка ©

ТАСС / АР / Kamran Jebreili

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров