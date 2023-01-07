Французский политик предрёк США "кровавую бойню" из-за Украины
Французский политик Филиппо: В США могут начать расследование по Украине и коррупции
С обновлением палаты представителей в Конгрессе США могут появиться серьёзные разногласия, в том числе и по поводу поддержки Украины. Таким мнением поделился лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вот и всё, Палата представителей США сформирована и теперь начнёт масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня", — написал Филиппо в "Твиттере".
Ранее глава полиции Вашингтона Менгер заявил, что в 2023 году может повториться штурм Капитолия. По его словам, столичная полиция приняла свыше сотни мер, чтобы усилить готовность к подобным ЧП.
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