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7 января, 15:48

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна не будет передавать танки Leopard Украине

Польша не намерена передавать танки Leopard Украине. Об этом в беседе с журналистами сообщил премьер республики Матеуш Моравецкий.

"Мы сами наши танки пока не планируем поставлять. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся [их] передавать", — отметил он.

Моравецкий добавил, что Варшава стала получать деньги из фондов Евросоюза и США за вооружение, которое уже отправлено в Незалежную. По его словам, сейчас обсуждается, как приобрести технику, которая сможет заменить ту, что передана Киеву.

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Ранее экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Польша хочет захватить часть Украины вопреки НАТО. По его мнению, сейчас Варшава хочет обрести былое величие за счёт возвращения территорий, бывших в составе Речи Посполитой.

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Shutterstock

Никита Осипов

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