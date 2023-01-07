Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна не будет передавать танки Leopard Украине

Польша не намерена передавать танки Leopard Украине. Об этом в беседе с журналистами сообщил премьер республики Матеуш Моравецкий.

"Мы сами наши танки пока не планируем поставлять. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся [их] передавать", — отметил он.

Моравецкий добавил, что Варшава стала получать деньги из фондов Евросоюза и США за вооружение, которое уже отправлено в Незалежную. По его словам, сейчас обсуждается, как приобрести технику, которая сможет заменить ту, что передана Киеву.