Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, приостанавливающий гражданство тринадцати священников канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание Lb.ua.

"Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но по информации источников Lb.ua, речь идёт о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в сообщении.

В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в государственной измене. По имеющейся информации, он является владельцем российского паспорта, уточняет издание.

"Также [приостановлено гражданство] викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия, который является к Ионафану очень близким человеком", — говорится в сообщении.