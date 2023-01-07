Новосибирск передал титул "Новогодней столицы России" Суздалю
В Новосибирске на закрытии Всероссийского фестиваля колокольных звонов состоялась церемония передачи титула "Новогодняя столица России". Мэр города Анатолий Локоть в торжественной обстановке передал главе Суздаля Сергею Сахарову главный символ проекта — цифровую снежинку, которая была создана сибирскими специалистами.
Передача новогодней снежинки Суздалю. Видео © Telegram / Анатолий Локоть
"Вот и наступила торжественная и немного грустная минута — завершился масштабный проект "Новосибирск — новогодняя столица России". Передавая эстафету, подарил нашу умную цифровую новосибирскую снежинку главе 1000-летнего Суздаля Сергею Сахарову", — написал Локоть в телеграм-канале и опубликовал кадры с мероприятия.
Напомним, проект "Новогодняя столица России" реализуется Минкультом РФ с 2012 года. Первой новогодней столицей была объявлена Казань. В дальнейшем этим статусом обладали Вологда, Владимир, Тула, Рязань, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Калуга, Нижний Новгород и Новосибирск.
Ранее Лайф рассказывал, как наряжали новогодние ёлки в разных уголках России. В Перми, например, самыми популярными украшениями в этом году стали снеговики, ангелы, а также розовые и красные шарики, а в Екатеринбурге — снежинки и бубенчики.
Telegram / Анатолий Локоть