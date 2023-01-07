Новосибирск передал титул "Новогодней столицы России" Суздалю

В Новосибирске на закрытии Всероссийского фестиваля колокольных звонов состоялась церемония передачи титула "Новогодняя столица России". Мэр города Анатолий Локоть в торжественной обстановке передал главе Суздаля Сергею Сахарову главный символ проекта — цифровую снежинку, которая была создана сибирскими специалистами.

Передача новогодней снежинки Суздалю. Видео © Telegram / Анатолий Локоть

"Вот и наступила торжественная и немного грустная минута — завершился масштабный проект "Новосибирск — новогодняя столица России". Передавая эстафету, подарил нашу умную цифровую новосибирскую снежинку главе 1000-летнего Суздаля Сергею Сахарову", — написал Локоть в телеграм-канале и опубликовал кадры с мероприятия.

Напомним, проект "Новогодняя столица России" реализуется Минкультом РФ с 2012 года. Первой новогодней столицей была объявлена Казань. В дальнейшем этим статусом обладали Вологда, Владимир, Тула, Рязань, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Калуга, Нижний Новгород и Новосибирск.