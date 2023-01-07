Стоматолог рассказала, от какого вида зубного налёта можно избавиться самостоятельно
Врач Четвертная: Мягкий налёт на зубах может привести к развитию зубного камня и кариеса
Существует несколько видов зубного налёта, и мягкий, который остаётся абсолютно у всех людей и представляет собой бактерии, остатки пищи, — самый безобидный из них. С ним можно бороться с помощью обычной щётки и пасты, а также зубной нити и ирригатора. Однако если не следить за гигиеной полости рта, то такой налёт может превратиться в зубной камень. Об этом в беседе с Лайфом заявила стоматолог-гигиенист Мария Четвертная.
Стоматолог-гигиенист Мария Четвертная. Фото © LIFE
"Уже через несколько дней, если не убрать мягкий налёт с поверхности зубов, он превращается в твёрдый (зубной камень), который самостоятельно убрать уже не получится, убрать зубной камень может только стоматолог. Камень не только портит внешний вид, но и создаёт неприятный запах, из-за него могут кровоточить дёсны", — отметила она, добавив, что в таком случае возрастает риск стоматологических заболеваний.
Специалист рассказала и о другом виде налёта — пигментированном. Он появляется из-за курения, употребления кофе и некоторых лекарств. Чаще всего этот налёт фиксируется на внутренней поверхности зубов. Его тоже невозможно убрать самостоятельно, для этого нужно посетить стоматолога и провести профессиональную гигиену.
Любой из этих налётов опасен для зубов, ведь если его не удалить, то может образоваться кариес. Эксперт призвала посещать специалиста каждые четыре месяца для профилактики.
Ранее врач Колесниченко назвала семь продуктов, которые портят зубную эмаль. К ним специалист отнёс, в частности, булочки и сухофрукты.
Shutterstock