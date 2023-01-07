Стоматолог рассказала, от какого вида зубного налёта можно избавиться самостоятельно

Существует несколько видов зубного налёта, и мягкий, который остаётся абсолютно у всех людей и представляет собой бактерии, остатки пищи, — самый безобидный из них. С ним можно бороться с помощью обычной щётки и пасты, а также зубной нити и ирригатора. Однако если не следить за гигиеной полости рта, то такой налёт может превратиться в зубной камень. Об этом в беседе с Лайфом заявила стоматолог-гигиенист Мария Четвертная.

Стоматолог-гигиенист Мария Четвертная. Фото © LIFE

"Уже через несколько дней, если не убрать мягкий налёт с поверхности зубов, он превращается в твёрдый (зубной камень), который самостоятельно убрать уже не получится, убрать зубной камень может только стоматолог. Камень не только портит внешний вид, но и создаёт неприятный запах, из-за него могут кровоточить дёсны", — отметила она, добавив, что в таком случае возрастает риск стоматологических заболеваний.

Специалист рассказала и о другом виде налёта — пигментированном. Он появляется из-за курения, употребления кофе и некоторых лекарств. Чаще всего этот налёт фиксируется на внутренней поверхности зубов. Его тоже невозможно убрать самостоятельно, для этого нужно посетить стоматолога и провести профессиональную гигиену.

Любой из этих налётов опасен для зубов, ведь если его не удалить, то может образоваться кариес. Эксперт призвала посещать специалиста каждые четыре месяца для профилактики.