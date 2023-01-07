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7 января, 14:22

Посол Украины в Британии Пристайко признал огромные потери ВСУ

Киевские власти предпочитают не говорить о потерях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако они огромны и непостижимы. Об этом в беседе с Newsweek сообщил посол страны в Британии Вадим Пристайко.

"Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших: военные или гражданские, однако вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы", — отметил он.

Пристайко считает, что боевые действия в Незалежной дали западным странам уникальный шанс. По его мнению, в мире существует не так много наций, которые смогли бы "пожертвовать столькими людьми", территориями и десятилетиями развития для победы над "заклятым врагом".

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Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. В результате противник потерял до 50 бойцов ранеными и убитыми, танк и автомобиль.

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Wikipedia

Никита Осипов

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