Прусикина из Little Big призвали покаяться за езду на "кресте"
Протоиерей Лин призвал Прусикина из Little Big покаяться за езду на скейте в форме креста
Илья Прусикин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iliyaprusikin
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин должен покаяться за видеоролик, в котором он разъезжает на скейтборде в форме креста. С таким призывом выступил настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин, сообщает телеканал "360".
"Если он православный христианин по факту крещения, то я призываю его к покаянию. Если нет, то о покаянии речи нет. Неплохо было бы, чтобы он извинился", — отметил священнослужитель.
Настоятель подчеркнул, что поступок 37-летнего музыканта оскорбляет чувства верующих. Таким образом Прусикин осквернил христианские символы, а в России по такому преступлению, между прочим, есть соответствующий закон, резюмировал собеседник издания.
Как уже рассказывал Лайф, Прусикин в Рождество опубликовал в соцсетях видео, на котором он катается на скейте в виде креста. В комментариях под роликом россияне жёстко осудили музыканта за такой поступок. Также исполнителю припомнили, что после переезда в США его карьера сошла на нет.