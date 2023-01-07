Кадыров назвал небылицами слухи о гибели чеченских командиров в ходе СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые сочиняют "злые языки", сидя на европейских "мягких диванах". Он также опубликовал в телеграм-канале видео, как депутат Госдумы РФ Адам Делимханов посетил в Донбассе расположение подразделений из республики и встретился с их командованием.

"В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что, как бы "ни трепались европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло ни холодно, а простым жителям республики и подавно.