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Регион
Опубликовано 7 января 2023, 13:39
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Кадыров назвал небылицами слухи о гибели чеченских командиров в ходе СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые сочиняют "злые языки", сидя на европейских "мягких диванах". Он также опубликовал в телеграм-канале видео, как депутат Госдумы РФ Адам Делимханов посетил в Донбассе расположение подразделений из республики и встретился с их командованием.

"В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что, как бы "ни трепались европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло ни холодно, а простым жителям республики и подавно.

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Ранее Кадыров показал видео о том, как проходил обмен пленными с Украиной перед Новым годом. Представители российской стороны приехали к месту обмена, встретили выходящих из автобуса солдат, затем их самолётом переправили в Москву, где некоторых уже в аэропорту встретили врачи для оказания помощи.

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ТАСС / Афонина Елена

Ирина Фальке
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