"Отравление всего организма": Врач раскрыл, чем опасен диагноз попавшего в реанимацию Михалкова
Пульмонолог Пурясев объяснил, чем опасна болезнь, отправившая Михалкова в реанимацию
Двусторонняя полисегментарная пневмония, диагностированная у известного российского режиссёра Никиты Михалкова, является тяжёлым и опасным заболеванием, особенно для пожилых людей. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. При этом недуге воспалительные процессы происходят сразу в нескольких сегментах лёгких, а также развивается сильнейшая интоксикация организма.
"Сегмент — это не какой-то мелкий очажок величиной с копейку, а приличная по объёму часть лёгких. А приставка "поли" означает, что таких поражённых сегментов много. В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой повреждённой лёгочной тканью", — приводит сайт kp.ru слова медика.
Зачастую полисегментарная пневмония вызывается пневмококком. Эта бактерия приводит не только к воспалению лёгких, но и к менингиту и гаймориту. Основным принципом профилактики данного заболевания является вакцинация от пневмококка, которую, по словам пульмонолога, рекомендуется делать каждые пять лет. А в пожилом возрасте к тяжёлой болезни могут привести даже бытовые причины, например плохая гигиена ротовой полости.
Напомним, 5 января стало известно, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего Никиту Михалкова. Информацию об этом Лайфу подтвердили в пресс-службе режиссёра и уточнили, что он был доставлен в больницу с диагнозом "грипп". А накануне режиссёра перевели в реанимацию. Помимо гриппа у Михалкова также были выявлены признаки системного воспаления и проблемы с кишечником.
ТАСС / Новодережкин Антон