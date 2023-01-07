"Отравление всего организма": Врач раскрыл, чем опасен диагноз попавшего в реанимацию Михалкова

Двусторонняя полисегментарная пневмония, диагностированная у известного российского режиссёра Никиты Михалкова, является тяжёлым и опасным заболеванием, особенно для пожилых людей. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. При этом недуге воспалительные процессы происходят сразу в нескольких сегментах лёгких, а также развивается сильнейшая интоксикация организма.

"Сегмент — это не какой-то мелкий очажок величиной с копейку, а приличная по объёму часть лёгких. А приставка "поли" означает, что таких поражённых сегментов много. В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой повреждённой лёгочной тканью", — приводит сайт kp.ru слова медика.