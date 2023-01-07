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7 января, 12:53

Экс-министр обороны Молдавии заявил о важности усиления отношений с НАТО ради безопасности

Кишинёв должен усилить отношения с НАТО ради обеспечения своей безопасности. Об этом в беседе с Ziarul de Garda заявил экс-глава Минобороны страны Виталий Маринуца.

"В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придётся отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими странами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной. Здесь я вижу углубление отношений с Евросоюзом во всех сферах, а в сфере военной безопасности — с НАТО", — отметил он.

Маринуца также указал на риск социальной нестабильности в Молдавии, в частности, перед местными выборами осенью 2023 года. По его мнению, на это будут влиять экономические и энергетические кризисы, с которыми страна уже столкнулась в 2022-м.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна обязательно станет частью Евросоюза. При этом интеграция, по её мнению, может произойти уже до конца текущего десятилетия.

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shutterstock

Никита Осипов

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