Экс-министр обороны Молдавии заявил о важности усиления отношений с НАТО ради безопасности

Кишинёв должен усилить отношения с НАТО ради обеспечения своей безопасности. Об этом в беседе с Ziarul de Garda заявил экс-глава Минобороны страны Виталий Маринуца.

"В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придётся отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими странами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной. Здесь я вижу углубление отношений с Евросоюзом во всех сферах, а в сфере военной безопасности — с НАТО", — отметил он.

Маринуца также указал на риск социальной нестабильности в Молдавии, в частности, перед местными выборами осенью 2023 года. По его мнению, на это будут влиять экономические и энергетические кризисы, с которыми страна уже столкнулась в 2022-м.